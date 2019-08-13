Ринат Билялетдинов: Новый стиль «Спартака» моментами напоминал мне «Барселону» - Советский спорт
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13 августа 2019 14:21Футбол

Ринат Билялетдинов: Новый стиль «Спартака» моментами напоминал мне «Барселону»

Российский специалист Ринат Билялетдинов считает, что в противостоянии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном» уже все решено.

– Судя по содержания игры, которая была с «Туном», а потом с «Ахматом», москвичи быстро перестроились. Они сейчас вцепятся за свою новую игру, которую привнесли новички. Если «Спартак» это закрепит, то на два фронта спокойно можно играть. Это позволит догнать конкурентов в чемпионской гонке.

Команда получила удовольствие от первого матча, потом закрепила его в игре с «Ахматом». «Спартак» сейчас будет держать эмоциональный фон как можно дольше. У команды новый стиль и моментами он напоминал мне «Барселону» прошлых лет. Сейчас, кстати, красно-белые несомненные фавориты в матче с ЦСКА, который пройдет в понедельник, – приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Швейцарии «Спартак» одержал победу со счетом 3:2.

Ответная встреча состоится в ближайший четверг, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:45 (мск).

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