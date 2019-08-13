Роман Еременко: У Шомуродова есть все данные, чтобы забивать 20 голов за сезон - Советский спорт
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13 августа 2019 15:22ФутболЛипкин Антон

Роман Еременко: У Шомуродова есть все данные, чтобы забивать 20 голов за сезон

Форвард из Узбекистана принес «Ростову» победу над «Крыльями Советов».

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко после матча пятого тура с «Крыльями Советов» (1:0) на «Ростов Арене» высказался о новом стиле команды и результативности форварда Элдора Шомуродова.

«Думаю, есть разница в игре по сравнению с прошлым сезоном, – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт клуба. – При новой схеме мне комфортнее играть.

У него (Шомуродова) есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает».

Напомним, 24-летний форвард сборной Узбекистана забил единственный гол в матче. Теперь на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в пяти турах.

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