Борис Игнатьев: Не думаю, что у «Спартака» возникнут какие-то проблемы в матче с «Туном»

– Не думаю, что у красно-белых возникнут какие-то проблемы. Последний матч с «Ахматом» показал, что те люди, которые вышли на поле с первых минут, составляют атакующий потенциал. Это серьезные приобретения: и наш Бакаев, и три легионера. Они дают основание полагать, что «Спартак» может идти по другому пути и добиваться серьезных результатов, – приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».
Напомним, что в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Швейцарии «Спартак» одержал победу со счетом 3:2.
Ответная встреча состоится в ближайший четверг, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:45 (мск).
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