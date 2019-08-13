СМИ: Рибери отказал «Локомотиву» по желанию семьи Не так и много по современным меркам.

Турецкий Futbol Arena назвал требования Франка Рибери к своему новому клубу. 36-летний француз просит двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год.

Ранее утверждалось, что футболистом интересовался «Локомотив». Позже СМИ сообщили, что Рибери отверг предложение железнодорожников, так как его семья не хотела переезжать в Россию.

На данный момент главным претендентом на хавбека считается «Фиорентина».

Рибери – обладатель 26 трофеев и серебряный призер чемпионата мира 2006 года.