Александр Егоров: Угроз Сухому не было, я репортаж смотрел Руководитель ДСИ РФС Александр Егоров - об эпизоде с судьей Алексеем Сухим, который произошел сразу по окончании матча 5-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:3).

- Угроз не было, я репортаж смотрел. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, не имел на это права, и завтра момент будет рассмотрен в КДК. В судейскую никто не заходил. Я сам разговаривал с Даудовым, и мне он гарантировал сам, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. У нас там был и делегат, и допкомиссар - ни у кого вопросов не возникло, - приводит слова Егорова «РИА Новости».

Ранее пресс-служба «Ахмата» также опровергла факт воздействия на судей со стороны президента грозненского клуба.

Напомним, что накануне в Сети появилось видео, на котором президент грозненского клуба Магомед Даудов под руку увел главного арбитра встречи в подтрибунное помещение.