«Манчестер Сити» избежал трансферного бана - Советский спорт
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13 августа 2019 20:17ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» избежал трансферного бана

Клуб заплатит относительно небольшой штраф.

ФИФА наказала «Манчестер Сити» штрафом за нарушения при проведении трансферов несовершеннолетних футболистов.

«Горожане» нарушили статью 19 трансферного регламента ФИФА, которая накладывает серьезные ограничения на международные переходы игроков до 18 лет.

Ранее «Челси» за то же самое запретили подписывать новичков в течение двух трансферных окон. Манкунианцы обойдутся штрафом в 340 000 евро.

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