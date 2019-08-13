«Манчестер Сити» избежал трансферного бана

ФИФА наказала «Манчестер Сити» штрафом за нарушения при проведении трансферов несовершеннолетних футболистов.
«Горожане» нарушили статью 19 трансферного регламента ФИФА, которая накладывает серьезные ограничения на международные переходы игроков до 18 лет.
Ранее «Челси» за то же самое запретили подписывать новичков в течение двух трансферных окон. Манкунианцы обойдутся штрафом в 340 000 евро.
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