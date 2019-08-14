«Брешиа» рассматривает возможность подписать Балотелли

Как сообщает журналист Sky Sport Джанлука ди Марцио, президент «Брешии» Массимо Челлино не исключает возможности заключить контракт с 29-летним нападающим сборной Италии в случае, если в ближайшие дни провалится сделка по переходу Балотелли во «Фламенго».
Ранее сообщалось, что сам Балотелли склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в серии А.
Напомним, что итальянский нападающий провел переговоры с руководством «Фламенго» и был близок к подписанию контракта с бразильским клубом. Отмечалось, что зарплата игрока в Рио-де-Жанейро может составить от 4 до 5 миллионов евро в год, а подписной бонус - 5,4 миллиона евро.
Балотелли находится без команды с конца мая, с тех пор как покинул «Марсель», за который провел 15 матчей за во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.
Добавим, что по итогам минувшего сезона «Брешиа», заняв первое место в турнирной таблице серии В, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата, где сыграет впервые с сезона-2010/11.
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