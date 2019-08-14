Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией»

По информации Sky Sport, 29 летний нападающий пообещал владельцу «Брешии» Массимо Челлино, что подпишет трехлетний контракт с итальянской командой.
Ранее сообщалось, что Балотелли готов был подписать соглашение на два года с бразильским «Фламенго». Отмечалось, что зарплата игрока в Рио-де-Жанейро могла составить от 4 до 5 миллионов евро в год, а подписной бонус - 5,4 миллиона евро.
Добавим, что по итогам прошлого сезона «Брешиа», заняв первое место в турнирной таблице серии В, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата, где сыграет впервые с сезона-2010/11.
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