Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией» - Советский спорт
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14 августа 2019 13:57Футбол

Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией»

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли, близок к подписанию контракта с «Брешией».

По информации Sky Sport, 29 летний нападающий пообещал владельцу «Брешии» Массимо Челлино, что подпишет трехлетний контракт с итальянской командой.

Ранее сообщалось, что Балотелли готов был подписать соглашение на два года с бразильским «Фламенго». Отмечалось, что зарплата игрока в Рио-де-Жанейро могла составить от 4 до 5 миллионов евро в год, а подписной бонус - 5,4 миллиона евро.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Брешиа», заняв первое место в турнирной таблице серии В, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата, где сыграет впервые с сезона-2010/11.

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