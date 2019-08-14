«Химки» в большинстве не смогли обыграть «Томь»

В матче восьмого тура первенства ФНЛ «Томь» на своем поле сыграла вничью с «Химками» – 0:0. Отметим, что половину встречи хозяева провели в меньшинстве – на 47-й минуте был удален Денис Талалай.
«Химки» занимают первое место с 18 очками. «Томь» – четвертая с 15.
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