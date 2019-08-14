Тренер «Туна»: Моя команда способна пройти дальше

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» отметил новичка красно-белых Андре Шюррле. Напомним, что первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу москвичей.
– Мы видели игру «Спартака» в Грозном, знаем, что эта команда фаворит в нашем противостоянии. Отмечу игру Шюрлле, с приходом которого изменилась игра впереди.
Мы приехали в Москву не с самым удачным результатом, но я убежден, что моя команда способна забить два и пройти дальше. Понимаю, что для этого нам нужно будет немного удачи, что будет сложно, но мы надеемся только на победу, – приводит слова Шнайдера «Чемпионат».
Матч «Спартак» – «Тун» пройдет в Москве 15 августа. Начало – в 19.45.
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