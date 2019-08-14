Валерий Рейнгольд: «Спартак» по уровню на десять голов выше «Туна» - Советский спорт
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14 августа 2019 18:52ФутболКоноплев Александр

Валерий Рейнгольд: «Спартак» по уровню на десять голов выше «Туна»

Матч «Спартак» – «Тун» состоится 15 августа в Москве.

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд верит в выход красно-белых в раунд плей-офф Лиги Европы. По мнению чемпиона СССР 1962 года, соперник москвичей – швейцарский «Тун» – очень слабая команда.

– Я вообще считаю, что «Тун» в футбол играть не умеет. Это крепкая заводская команда по уровню футбола. Я смеялся, когда увидел «Тун» в первой игре. У меня нет никаких иллюзий по поводу будущего «Туна» в ответной встрече, потому что по уровню футбола «Спартак» на десять голов выше. Единственное, что может подвести «Спартак» – это пижонство и разгильдяйство, которое временами мы видим на поле. Если «Спартак» сыграет серьезно, то ловить «Туну» нечего, – приводит слова Рейнгольда «РИА Новости».

Матч «Спартак» – «Тун» состоится 15 августа в Москве.

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