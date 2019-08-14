«Зенит» арендовал нападающего «Нижнего Новгорода» - Советский спорт
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14 августа 2019 19:27ФутболКоноплев Александр

«Зенит» арендовал нападающего «Нижнего Новгорода»

Молодой талант будет играть под руководством Радимова.

Форвард «Нижнего Новгорода» Артем Максименко перешел в «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2019/20, утверждает «Матч ТВ».

По данным источника, 21-летний нападающий будет выступать за «Зенит-2» в ПФЛ.

В сезоне-2018/19 Максименко забил 14 мячей в 12 играх за «Арсенал» в молодежном первенстве страны. 1 июля он стал игроком «Нижнего Новгорода» и уже провел три матча в текущем первенстве ФНЛ.

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