Глушаковы получили по 50 % имущества Бывшая жена футболиста грозит новым судом.

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе имущества бывших супругов Дениса и Дарьи Глушаковых. Нажитое поделено пополам, однако девушка осталась недовольна. По ее мнению, футболист «Ахмата» скрыл от суда значительную денежную сумму.

– Судья поделила по одной второй имущество, но при этом она не учла деньги, которые Глушаков вывел со счетов, мы будем готовиться к апелляции, – сказал Глушакова после суда.

Денис Глушаков – экс-полузащитник «Спартака» и сборной России. В сентябре 2018 года стали известны скандальные подробности его семейной жизни, которые привели к разводу в начале 2019 года.