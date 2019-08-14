Глушаковы получили по 50 % имущества

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе имущества бывших супругов Дениса и Дарьи Глушаковых. Нажитое поделено пополам, однако девушка осталась недовольна. По ее мнению, футболист «Ахмата» скрыл от суда значительную денежную сумму.
– Судья поделила по одной второй имущество, но при этом она не учла деньги, которые Глушаков вывел со счетов, мы будем готовиться к апелляции, – сказал Глушакова после суда.
Денис Глушаков – экс-полузащитник «Спартака» и сборной России. В сентябре 2018 года стали известны скандальные подробности его семейной жизни, которые привели к разводу в начале 2019 года.
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