«Нижний Новгород» опустился в зону вылета - Советский спорт
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14 августа 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

«Нижний Новгород» опустился в зону вылета

Волжане прервали беспроигрышную серию.

В последнем матче восьмого тура ФНЛ «Балтика» дома обыграла «Нижний Новгород» – 2:1.

Победный мяч на 64-й минуте забил вышедший на замену Никита Глушков.

«Балтика» с девятью очками занимает десятое место. «Нижний Новгород» опустился в зону вылета – на 16-е место.

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