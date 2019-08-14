В последнем матче восьмого тура ФНЛ «Балтика» дома обыграла «Нижний Новгород» – 2:1.
Победный мяч на 64-й минуте забил вышедший на замену Никита Глушков.
«Балтика» с девятью очками занимает десятое место. «Нижний Новгород» опустился в зону вылета – на 16-е место.
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