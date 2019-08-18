«Уфа» – «Ростов». Хозяева открыли счет (видео) «Уфа» – «Ростов» – 1:0.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Уфа» – «Ростов» открыт счет.

На 40-й минуте отличился форвард хозяев Сильвестр Игбун.

Это первый гол нигерийца в сезоне и 24-й в 108 матчах в чемпионатах России.