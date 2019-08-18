«Уфа» – «Ростов». Игбун оформил дубль (видео) «Уфа» – «Ростов» – 2:0.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Уфа» – «Ростов» забит второй мяч.

На 79-й минуте дубль оформил форвард хозяев Сильвестр Игбун.

Это второй гол нигерийца в сезоне и 25-й в 108 матчах в чемпионатах России.