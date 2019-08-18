Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу в дерби с «Динамо» Первое дерби тура выиграли гости.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Динамо» дома уступило «Локомотиву» — 1:2.

Хозяева забили первыми – на третьей минуте Максимилиан Филипп реализовал штрафной.

На 28-й минуте Алексей Миранчук не промахнулся с 11-метровой отметки, а на 82-й его брат Антон установил окончательный счет. Все голы здесь.

«Локомотив» поднялся на второе место. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Краснодаром» на выезде.

«Динамо» занимает 13-е место. 24 августа бело-голубые сыграют в Саранске с «Тамбовом».

РПЛ

Шестой тур

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Филипп, 3 (1:0); Ал. Миранчук, 28 (пен., 1:1); Ан. Миранчук, 82 (1:2).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич (Ордец, 64), Каборе, Шимански (Кардозу, 59), Нойштедтер, Шейдаев, Нжи, Филипп (Грулев, 83).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов (Джорджевич, 78).

Предупреждения: Шимански, 13; Шунич, 48 – Баринов, 2; Крыховяк, 67; Идову, 68; Игнатьев, 84; Гилерме, 87.