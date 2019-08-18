«Брешиа» – восьмой клуб в карьере Балотелли Скандальный форвард вернулся домой.

Нападающий Марио Балотелли подписал контракт с «Брешиа», сообщает официальный сайт клуба из Ломбардии. Стороны подписали долгосрочное соглашение. Итальянец находился в статусе свободного агента.

Для 29-летнего форварда «Брешиа» стала восьмым клубом в карьере. Ранее Марио выступал за «Лумеццане», «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».

Балотелли – чемпион и обладатель Кубков Италии и Англии. В 2012 году он в составе сборной Италии дошел до финала чемпионата Европы.