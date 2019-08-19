Карл-Хайнц Румменигге: Счастливы, что трансфер Коутиньо наконец-то реализован - Советский спорт
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19 августа 2019 12:03Футбол

Карл-Хайнц Румменигге: Счастливы, что трансфер Коутиньо наконец-то реализован

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

- Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутиньо и теперь очень счастливы, что этот трансфер наконец-то реализован. Мы благодарны «Барселоне» за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе «Бавария» приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку, - приводит слова Румменигге пресс-служба «Баварии».

Напомним, что 27-летний Коутиньо арендован у «Барселоны» до 30 июня 2020 года, «Бавария» оставляет за собой право выкупа.

Ранее стало известно, что аренда бразильца обойдется «Баварии» в 8,5 миллиона евро, а в случае выкупа «мюнхенцы» заплатят за Коутиньо 120 миллионов евро.

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