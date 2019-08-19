Агент Рибери: Переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии Жан-Пьер Берне, агент представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».

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- Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца, - приводит слова Берне Sport24.ru.

Сообщалось, что в услугах Рибери были заинтересованы столичные «Спартак» и «Динамо». Позже оба клуба опровергли эту информацию.

Ранее турецкий Futbol Arena назвал требования Франка Рибери к своему новому клубу. 36-летний француз просит двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год.

Напомним, по окончании прошлого сезона Рибери покинул «Баварию» после 12 лет в клубе. За это время он сыграл за команду в 425 матчах, забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи. В прошлом сезоне на его счету семь голов и четыре голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.