«Фиорентина»: Мы не можем предложить Рибери такие же деньги, как арабские и российские клубы Ранее агент Рибери подтвердил факт переговоров с «Локомотивом».

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Технический директор «Фиорентины» Даниэле Праде сообщил о заморозке переговоров с полузащитником Франком Рибери.

– Рибери – очень интересный вариант для нас. Но сейчас Франк взял паузу, чтобы подумать над другими вариантами. К сожалению, мы не можем предложить ему такую ​​же зарплату, как арабские или российские клубы. Если он хочет продолжать играть на высоком уровне, то мы его ждем, – приводит слова Праде Football Italia.

Ранее агент Рибери подтвердил факт переговоров с «Локомотивом».