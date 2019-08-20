Гус Тил: Не нужно лишних слов, Москва красно-белая (фото) «Спартак» победил ЦСКА в шестом туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Спартака» Гус Тил высказался о победе в дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в Москве в шестом туре премьер-лиги.

«Не нужно лишних слов, Москва красно-белая», – написал 21-летний голландец в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Say no more, Moscow is red and white😍🔴⚪️ #GoSpartak Публикация от 1103 (@guustil) 19 Авг 2019 в 2:28 PDT

Напомним, Тил вышел в стартовом составе «Спартака» и провел на поле все 90 минут. Эта игра стала для него второй за клуб после перехода из АЗ.

Дубль в ворота ЦСКА оформил французский защитник Самуэль Жиго, единственный мяч армейцев на счету защитника Марио Фернандеса. Матч посетили 44 434 зрителя.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся в турнирной таблице чемпионата на четвертое место.