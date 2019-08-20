Рибери хочет взять с собой в «Фиорентину» знакомого терапевта Итальянцы рассчитывают во вторник договориться о заключении контракта.

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«Фиорентина» продолжает переговоры с полузащитником Франком Рибери, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Юристы и налоговые консультанты продолжают работать над соглашением. Во Флоренции рассчитывают, что уже во вторник договоренность о подписании контракта будет достигнута.

Одним из условий, которые выдвинула сторона 36-летнего француза, стало приглашение в «Фиорентину» физиотерапевта Бьянки, который работал с игроком в «Баварии». Ожидается, что зарплата Рибери в Италии составит четыре миллиона евро, а контракт будет рассчитан на два года.

Напомним, нынешним летом Рибери стал свободным агентом после того, как провел 12 сезонов в «Баварии». В 425 матчах за клуб на его счету 124 гола и 182 результативные передачи

На игрока также претендует «Локомотив».