Маркус Рэшфорд: Погба забил столько пенальти, что промахнуться один раз – это нормально - Советский спорт
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20 августа 2019 09:51ФутболЛипкин Антон

Маркус Рэшфорд: Погба забил столько пенальти, что промахнуться один раз – это нормально

Француз не забил пенальти в матче с «Вулверхэмптоном».

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после матча второго тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) на «Молинью Стэдиум» высказался о пенальти, который не реализовал француз Поль Погба.

«Поль захотел пробить, так что все просто, – приводит BBC слова 21-летнего британца. – Любой может не забить пенальти. Он забил из так много, что промахнуться один раз – это нормально.

Если хочешь пробить, то бьешь. На прошлой неделе я бил, и для меня нет проблем, что в этот раз бил он.

Ему не повезло, но это футбол. Всегда есть уверенность, что забьешь. Мы тренируем пенальти всю неделю и чаще всего забиваем».

Напомним, на 68-й минуте Погба заработал пенальти на 68-й минуте при счете 1:1, но не смог переиграть португальца Руя Патрисиу.

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