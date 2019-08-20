Маркус Рэшфорд: Погба забил столько пенальти, что промахнуться один раз – это нормально

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после матча второго тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) на «Молинью Стэдиум» высказался о пенальти, который не реализовал француз Поль Погба.
«Поль захотел пробить, так что все просто, – приводит BBC слова 21-летнего британца. – Любой может не забить пенальти. Он забил из так много, что промахнуться один раз – это нормально.
Если хочешь пробить, то бьешь. На прошлой неделе я бил, и для меня нет проблем, что в этот раз бил он.
Ему не повезло, но это футбол. Всегда есть уверенность, что забьешь. Мы тренируем пенальти всю неделю и чаще всего забиваем».
Напомним, на 68-й минуте Погба заработал пенальти на 68-й минуте при счете 1:1, но не смог переиграть португальца Руя Патрисиу.
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс Евгений Ловчев: Жиго сыграл как Андрей Тихонов Наш обозреватель Евгений Ловчев – о главном матче 6-го тура «Спартак» - ЦСКА (2:1). 19.08.2019 22:48 Футбол Волохов Юрий Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. 31.07.2019 08:30 ММА Усачев Владислав Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай Ови и Кови, соревнуйтесь между собой Кого интересует история отечественного хоккея, просто изучите список 100 лучших бомбардиров сборной. 14.08.2019 20:25 Хоккей Славин Виталий Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с Макабу Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу. 12.08.2019 09:30 Бокс Усачев Владислав