ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серхи Гомесом Армейцы могут арендовать испанца с правом выкупа.

Защитник «Севильи» Серхи Гомес может продолжить карьеру в России. Как сообщает El Desmarque, ЦСКА намерен взять 27-летнего испанца в аренду с правом выкупа.

Воспитанник «Барселоны» перешел в «Севилью» летом 2018 года из «Сельты» и в прошлом сезоне провел 48 матчей во всех турнирах. Однако новый главный тренер команды Хулен Лопетеги не рассчитывает на Гомеса. В межсезонье он получил меньше всего игрового времени в контрольных матчах среди всех игроков основы.

Отметим, что на Гомеса также претендуют «Аталанта», «Вальядолид» и «Валенсия». «Севилья» намерена заработать на продаже игрока не меньше, чем обошелся его трансфер в прошлом году (5,4 миллиона евро).