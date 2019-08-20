Гончарова и Фетисова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы - Советский спорт
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20 августа 2019 13:27ФутболЛипкин Антон

Гончарова и Фетисова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков определился с составом команды на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Сборная России:

связующие: Татьяна Романова («Уралочка»), Евгения Старцева («Динамо-Казань);
нападающие: Наталия Гончарова («Динамо», Москва), Мария Халецкая («Динамо», Краснодар), Ирина Воронкова («Локомотив», Калининград), Маргарита Курило («Енисей»), Ксения Парубец («Уралочка»), Анна Лазарева («Динамо», Москва);
блокирующие: Екатерина Ефимова («Динамо», Москва), Ирина Королева («Динамо-Казань»), Ангелина Лазаренко («Волеро», Франция), Ирина Фетисова («Динамо, Москва);
либеро: Алла Галкина («Локомотив», Калининград), Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»).

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

На предварительном этапе сборная России сыграет в группе D в Братиславе с Белоруссией (23 августа), Швейцарией (25 августа), Германией (26 августа), Испанией (28 августа) и Словакией (29 августа).

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