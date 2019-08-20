Гончарова и Фетисова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Новости СМИ2 Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков определился с составом команды на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Сборная России: связующие: Татьяна Романова («Уралочка»), Евгения Старцева («Динамо-Казань);

нападающие: Наталия Гончарова («Динамо», Москва), Мария Халецкая («Динамо», Краснодар), Ирина Воронкова («Локомотив», Калининград), Маргарита Курило («Енисей»), Ксения Парубец («Уралочка»), Анна Лазарева («Динамо», Москва);

блокирующие: Екатерина Ефимова («Динамо», Москва), Ирина Королева («Динамо-Казань»), Ангелина Лазаренко («Волеро», Франция), Ирина Фетисова («Динамо, Москва);

либеро: Алла Галкина («Локомотив», Калининград), Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»). Напомним, чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Венгрии, Польше, Словакии и Турции. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе D в Братиславе с Белоруссией (23 августа), Швейцарией (25 августа), Германией (26 августа), Испанией (28 августа) и Словакией (29 августа).