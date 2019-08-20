Тренер «Краснодара»: Матч с «Олимпиакосом» будет трудным Специалист отметил Вальбуэна и отказался отвечать на вопрос про Мусаева.

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» отметил, что его команде будет важно забить первый гол.

– Кого-то выделите из состава «Олимпиакоса»?

– Конечно, Вальбуэна ведет игру. Исполняет стандарты, которые принесли команде много пользы. Это интересная, сильная команда. Матч будет трудным.

– Где будет смотреть матч Мусаев? И как будет выстроено ваше общение?

– Не буду комментировать, извините.

– «Олимпиакос» ни разу не пропустил в четырех матчах. Настораживает?

– Конечно, это хороший показатель игры в обороне. Постараемся завтра забить мяч. Гол в гостях – это весомо. Приложим все возможные усилия для этого. Понятно, что это будет очень трудно, – цитирует Матвеева Sport24.

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» пройдет в Пирее 21 августа.