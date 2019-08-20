СМИ: Рибери будет зарабатывать в «Фиорентине» 10 миллионов в год Феерическая зарплата.

Загрузка... 21 августа полузащитник Франк Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине», утверждает Sky Italia. По данным источника, 36-летний хавбек подпишет двухлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год без учета бонусов. Ранее сообщалось, что ветераном интересуется «Локомотив». За свою карьеру Рибери завоевал 26 трофеев.