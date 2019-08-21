Безбородов назначен на матч «Краснодар» – «Локомотив» Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах седьмого тура РПЛ.

Загрузка... Назначены арбитры на матчи седьмого тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. Отметим, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на двух матчах: «Краснодар» – «Локомотив» и «Урал» – «Сочи». 24 августа (суббота)

«Тамбов» (Тамбов) – «Динамо» (Москва): Игорь Панин (Дмитров);

«Уфа» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва): Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород); 25 августа (воскресенье)

ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный): Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» (Казань): Виталий Мешков (Дмитров);

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Арсенал» (Тула) – «Оренбург» (Оренбург): Алексей Сухой (Люберцы); 26 августа (понедельник)

«Урал» (Екатеринбург) – «Сочи» (Сочи): Сергей Карасев (Москва); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).