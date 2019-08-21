Безбородов назначен на матч «Краснодар» – «Локомотив»

Назначены арбитры на матчи седьмого тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.
Отметим, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на двух матчах: «Краснодар» – «Локомотив» и «Урал» – «Сочи».
24 августа (суббота)
«Тамбов» (Тамбов) – «Динамо» (Москва): Игорь Панин (Дмитров);
«Уфа» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва): Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
25 августа (воскресенье)
ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный): Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» (Казань): Виталий Мешков (Дмитров);
«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Арсенал» (Тула) – «Оренбург» (Оренбург): Алексей Сухой (Люберцы);
26 августа (понедельник)
«Урал» (Екатеринбург) – «Сочи» (Сочи): Сергей Карасев (Москва); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
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