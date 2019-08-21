«Фиорентина» объявила о прилете Рибери (фото) Француз станет игроком итальянского клуба.

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Полузащитник Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной», сообщает официальный сайт клуба.

«Фиалки» опубликовали видео из аэропорта, куда прилетел 36-летний француз. Игрока встретило руководство клуба, которое вручило ему фиолетовую футболку и шарф «Фиорентины».

Напомним, ранее сообщалось о том, что стороны договорились о подписании контракта, по которому зарплата Рибери в Италии составит четыре миллиона евро после уплаты налогов. В соглашении также будут прописаны бонусы за результативные действия.

Предыдущие 12 сезонов Рибери провел в «Баварии». В 425 матчах за клуб на его счету 124 гола и 182 результативные передачи

На игрока также претендовал «Локомотив».