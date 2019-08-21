Рами в ближайшее время может стать одноклубником Балотелли Бывший защитник «Марселя» Адиль Рами в ближайшее время может стать игроком «Брешии».

Как сообщает Corriere dello Sport, центральный защитник сборной Франции может перейти в итальянскую команду вслед за нападающим Марио Балотелли, подписавшим контракт с «Брешией» в конце прошлой недели.

Напомним, что «Марсель» разорвал контракт с Рами после того, как стало известно о том, что защитник пропустил тренировку французской команды, сославшись на болезнь, а позже выяснилось, что чемпион мира 2018 года участвовал в съемках передачи «Форт Боярд».

Рами выступал за «Марсель» с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 21 матч за команду, один гол и одна результативная передача.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Брешиа», заняв первое место в турнирной таблице серии В, вернулась в высший дивизион итальянского чемпионата, где сыграет впервые с 2011 года.