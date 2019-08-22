Малькольм Баду: Победа «Краснодара» над «Порту» – пример для «Спартака» «Спартак» сыграет в гостях с «Брагой» в квалификации Лиги Европы.

Защитник «Спартака» Малькольм Баду прокомментировал предстоящий матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».

«Если мы сыграем так же, как в недавнем дерби (с ЦСКА – 2:1), то у нас обязательно все получится, – приводят «Известия» слова 22-летнего немца. – Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» – отличный пример для нас».

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Краснодар» по сумме двух матчей прошел вице-чемпиона Португалии «Порту» (0:1, 3:2).

«Брага» в прошлом сезоне заняла четвертое место в национальном чемпионате, а в третьем квалификационном раунде Лиги Европы выбила из борьбы «Брондбю» (4:2, 3:1).

Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры – 21:45 (мск).