Малькольм Баду: Победа «Краснодара» над «Порту» – пример для «Спартака»

Защитник «Спартака» Малькольм Баду прокомментировал предстоящий матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».
«Если мы сыграем так же, как в недавнем дерби (с ЦСКА – 2:1), то у нас обязательно все получится, – приводят «Известия» слова 22-летнего немца. – Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» – отличный пример для нас».
Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Краснодар» по сумме двух матчей прошел вице-чемпиона Португалии «Порту» (0:1, 3:2).
«Брага» в прошлом сезоне заняла четвертое место в национальном чемпионате, а в третьем квалификационном раунде Лиги Европы выбила из борьбы «Брондбю» (4:2, 3:1).
Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры – 21:45 (мск).
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Иван Барбашев: Даже после Кубка Стэнли меня никто не узнает! Хоккеист «Сент-Луис Блюз» и обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев привез в Москву выигранный трофей и ответил на вопросы журналистов. 17.08.2019 14:00 Хоккей Анисимов Вадим Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо» Агенту нападающего все же удалось найти ему клуб за океаном. 21.08.2019 12:32 Хоккей Костяев Иван Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Лучший бомбардир МЧМ и талант из СКА. Они зажгут в будущем сезоне КХЛ Топовая российская молодежь, которая пошумит в следующем чемпионате. 19.08.2019 17:25 Хоккей Костяев Иван Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс