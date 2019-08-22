Сергей Семак: «Уфа» хорошо играет дома «Зенит» сыграет в гостях с бывшим клубом главного тренера.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем седьмого тура премьер-лиги с «Уфой» высказался о сильных сторонах соперника.

«Дома играет хорошо, обыграли «Ростов», – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Большинство футболистов прекрасно знаю, кого-то – нет. Что касается атакующего потенциала, то есть игроки с хорошо поставленным ударом, есть быстрые футболисты вроде Слая (Сильвестр Игбун), которые могут убежать».

Напомним, Семак возглавлял «Уфу» в 2017-2018 годах. Под его руководством команда заняла шестое место и впервые в своей истории вышла в еврокубки.

В матче шестого тура «Уфа» нанесла первое в сезоне поражение «Ростову» (2:0) благодаря дублю Игбуна.

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 16:30 (мск).

Добавим, что на этот матч Семак дисквалифицирован и не сможет присутствовать на скамейке запасных и в раздевалке команды.