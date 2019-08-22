Михаил Галактионов: Вызов Чалова? У молодежной сборной начинаются официальные матчи Стал известен состав молодежной сборной России на матчи с Сербией и Болгарией.

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в команду игроков ЦСКА Ивана Облякова и Федора Чалова.

«Молодежная сборная стартует в отборочном цикле чемпионата Европы-2021, это уже официальные матчи, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – Принцип тренерского штаба (сборной России) Станислава Черчесова заключается в том, что в таких ситуациях в национальную команду приглашаются игроки, которые имеют в ней стабильное место в основном составе.

Так было в прошлом цикле с (Александром) Головиным, а позапрошлом – с (Романом) Зобниным и (Алексеем) Миранчуком. Поэтому было принято решение, что в сентябре они будут вызваны в молодежную сборную».

Напомним, в сентябре молодежная сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2021: с Сербией (6 сентября в Саранске) и Болгарией (10 сентября в Софии).