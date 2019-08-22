Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» провалит первый тайм с «Брагой» будет смешно Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между красно-белыми и португальской «Брагой».

– «Спартак» способен провести матч с «Брагой» на высоком уровне. Для этого нужно правильно подойти к игре. То есть, не нужно самим рваться вперед, тогда спартаковцы обязательно нарвутся на контратаку. Нужно сыграть от обороны и самим ловить соперника на ошибках. Тогда будет результат. Но если «Спартак» проведет первый тайм в таком же стиле, как он играл с «Туном» и ЦСКА – будем смеяться. А что это скрывать? Каждый наш клуб заявляет о своих амбициях. Вчера мы увидели все амбиции «Краснодара». Такую пощечину не скоро забудешь. «Спартак» тоже ставит высокие целях, к чему эти разговоры, если российские клубы не могут пройти отборочный раунд?» – говорит Рейнгольд.