У Кулькова диагностирован рак пищевода Тренер академии «Спартака» находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске.

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Бывший защитник «Спартака», а ныне тренер клубной академии Василий Кульков болен раком, сообщается на сайте объединения болельщиков «Фратрия».

У Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. В данный момент он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе команды он провел 121 матч и забил четыре гола. Также он выступал за «Бенфику», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». За сборную России Кульков провел 21 матч и забил пять голов.

После окончания карьеры он входил в тренерские штабы «Маритиму», «Химок», «Томи», «Локомотива» и возглавлял дубль «Спартака».