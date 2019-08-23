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23 августа 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

У Кулькова диагностирован рак пищевода

Тренер академии «Спартака» находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске.

Бывший защитник «Спартака», а ныне тренер клубной академии Василий Кульков болен раком, сообщается на сайте объединения болельщиков «Фратрия».

У Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. В данный момент он находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе команды он провел 121 матч и забил четыре гола. Также он выступал за «Бенфику», «Порту», «Миллуолл», «Зенит», «Крылья Советов» и «Алверку». За сборную России Кульков провел 21 матч и забил пять голов.

После окончания карьеры он входил в тренерские штабы «Маритиму», «Химок», «Томи», «Локомотива» и возглавлял дубль «Спартака».

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