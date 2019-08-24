«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А - Советский спорт
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24 августа 2019 21:03ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А

В стартовом матче первого тура серии А «Парма» дома уступила «Ювентусу» – 0:1.

Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR.

Отметим, что «Ювентус» выиграл восемь последних чемпионатов Италии.

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