«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А В стартовом матче первого тура серии А «Парма» дома уступила «Ювентусу» – 0:1.

Новости СМИ2 Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR. Отметим, что «Ювентус» выиграл восемь последних чемпионатов Италии.