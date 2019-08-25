«Томь» упустила победу на 98-й минуте В матче десятого тура ФНЛ «Чертаново» на своем поле сыграл вничью с «Томью» – 1:1.

Загрузка... Свой единственный мяч хозяева провели на восьмой минуте компенсированного времени. Отличился Дмитрий Цыпченко. «Томь» осталась четвертой, «Чертаново» – пятое.