«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями» В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре проиграли «Спартаку» – 1:2.

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На 42-й минуте отличился форвард гостей Александр Соболев, для которого этот гол стал шестым в чемпионате. Гости ответили точными ударами Джордана Ларссона на 54-й минуте и голом Гуса Тила в компенсированное время.

«Спартак» с 14-ю очками поднялся на второе место. В следующем туре красно-белые сыграют дома с «Зенитом».

«Крылья» с шесть очками занимают 13-ю строчку. 30 августа самарцы примут дома «Динамо».

РПЛ

Седьмой тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: Соболев, 42 (1:0); Ларссон, 54 (1:1); Тил, 90+2 (1:2).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров (Полуяхтов, 15), Чернов, Карпов, Кабутов, Мияйлович, Антон, Гынсарь (Радоньич, 62), Канунников, Соболев (Голенков, 90+3).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов (З. Бакаев, 61), Зобнин, Умяров (Гулиев, 68), Шюррле, Тил, Ларссон (С. Бакаев, 85).

Предупреждения: Гынсарь, 23; Радоньич, 71; Анюков, 81 – Джикия, 24; Зобнин, 29; Ларссон, 32; Айртон, 83; Гулиев, 90; С. Бакаев, 90+5.