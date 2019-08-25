«Луч» в Калининграде сыграл вничью с «Балтикой» Завершились два матча десятого тура ФНЛ.

Загрузка... «Балтика» дома сыграла вничью с «Лучом» – 0:0. Калининградцы – 13-е, дальневосточники – девятые. «Чайка» крупно победила «Текстильщик» – 3:0. Клуб из Песчанокопского занимает 14-е место, ивановцы – 18-е.