«Арсенал» – «Оренбург». Ломовицкий открыл счет - Советский спорт
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25 августа 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Оренбург». Ломовицкий открыл счет

«Арсенал» – «Оренбург» – 1:0.

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий открыл счет на 23-й минуте матча седьмого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга».

Это дебютный гол хавбека в чемпионате страны.

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