«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 августа 2019 10:01ФутболЛипкин Антон

«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье

Француз выступает на позиции центрального полузащитника.

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в воскресенье скауты чемпионов России наблюдали за игрой 28-летнего француза в матче третьего тура лиги 1 со «Страсбуром» (2:0), в котором Гренье открыл счет на 16-й минуте.

Гренье выступает на позиции центрального полузащитника, хотя может сыграть и в роли опорника. В «Ренн» он перешел в июле прошлого года из «Генгама» и в 52 матчах за команду забил пять голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее воспитанник «Лиона» также играл за свой родной клуб и «Рому», в которой провел полгода на правах аренды.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад Владимир Драчев: По контракту с Логиновым идет дискуссия
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай
Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Российская молодежка обыграла шведов Иван Морозов: Мои набранные очки? Не играл за сборную с чемпионата мира, наслаждаюсь Григорий Денисенко: После слов тренеров мы выходили на каждый период более подготовленными
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья
Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий
Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Новости
10:10 Футбол «Химки» повторили рекорд «Арсенала» по беспроигрышной серии со старта сезона в ФНЛ
10:01 Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
09:42 Футбол Эрнесто Вальверде: У Гризманна был важный день
09:23 Футбол Бубнов считает, что в матче «Урал» – «Сочи» будет забито пять голов
09:17 Футбол «Урал» и «Сочи» сыграют в заключительном матче седьмого тура РПЛ
09:09 Футбол Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»
08:57 Теннис Медведев остался пятым в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 43-е место
08:44 Футбол Александр Самедов: Тренером буду вряд ли, возможно, функционером
08:34 Футбол Вагнер Лав помог «Коринтиансу» избежать поражения от «Аваи»
08:17 Футбол Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» победить в дерби с «Лос-Анджелесом» (видео)
23:52 Футбол Дубль Гризманна помог «Барселоне» победить «Бетис»
23:50 Футбол «ПСЖ» без Неймара разгромил «Тулузу»
23:20 Футбол «Арсенал» дома нанес поражение «Оренбургу»
23:08 Футбол Олег Кононов: У «Спартака» есть кандидат на усиление
22:58 Футбол «Арсенал» – «Оренбург». Туляки забили второй (видео)
22:46 Футбол «Арсенал» – «Оренбург». Гости сравняли счет (видео)
22:41 Волейбол Россияне победили США в трех сетах на молодежном чемпионате мира
22:23 Волейбол Россиянки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы
22:20 Хоккей Артем Чмыхов: Ребята в раздевалке подкалывали меня…
22:11 Футбол Олег Кононов: Впереди очень сложный матч с «Брагой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика