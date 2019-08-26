«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье Француз выступает на позиции центрального полузащитника.

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«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в воскресенье скауты чемпионов России наблюдали за игрой 28-летнего француза в матче третьего тура лиги 1 со «Страсбуром» (2:0), в котором Гренье открыл счет на 16-й минуте.

Гренье выступает на позиции центрального полузащитника, хотя может сыграть и в роли опорника. В «Ренн» он перешел в июле прошлого года из «Генгама» и в 52 матчах за команду забил пять голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее воспитанник «Лиона» также играл за свой родной клуб и «Рому», в которой провел полгода на правах аренды.