«Химки» повторили рекорд «Арсенала» по беспроигрышной серии со старта сезона в ФНЛ Команда Андрея Талалаева не проигрывает десять матчей подряд.

«Химки» победили «Шинник» (1:0) в десятом туре первенства ФНЛ на стадионе «Шинник» в Ярославле и повторили рекорд лиги по беспроигрышной серии со старта сезона, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Подмосковная команда повторила достижение тульского «Арсенала», который в сезоне-2013/2014 под руководством Дмитрия Аленичева потерпел первое поражение в 11-м туре.

Напомним, в десяти матчах у «Химок» семь побед и три ничьи. При этом команда Андрея Талалаева занимает второе место, отставая на одно очко от «Торпедо».

Добавим, что единственный гол в ворота «Шинника» забил форвард Камран Алиев.

В 11-м туре 31 августа «Химки» сыграют дома со «Спартаком-2».