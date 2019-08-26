«Химки» повторили рекорд «Арсенала» по беспроигрышной серии со старта сезона в ФНЛ

«Химки» победили «Шинник» (1:0) в десятом туре первенства ФНЛ на стадионе «Шинник» в Ярославле и повторили рекорд лиги по беспроигрышной серии со старта сезона, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Подмосковная команда повторила достижение тульского «Арсенала», который в сезоне-2013/2014 под руководством Дмитрия Аленичева потерпел первое поражение в 11-м туре.
Напомним, в десяти матчах у «Химок» семь побед и три ничьи. При этом команда Андрея Талалаева занимает второе место, отставая на одно очко от «Торпедо».
Добавим, что единственный гол в ворота «Шинника» забил форвард Камран Алиев.
В 11-м туре 31 августа «Химки» сыграют дома со «Спартаком-2».
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий «Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай