Тил поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов»

Хавбек московского «Спартака» Гус Тил, ставший автором победного гола в матче с «Крыльями Советов», дал комментарий после окончания игры.
Встреча 7-го тура РПЛ прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Невероятные эмоции от первого гола и от победы. Мы играли хорошо в первом тайме, даже несмотря на пропущенный мяч, хотя это было дерьмово. Паники не было, переключать что-то в голове даже не потребовалось, так как мы продолжили атаковать и добились нужного результата», – цитирует игрока Sport24.ru.
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