Капитан «Сочи» Евгений Песегов: Пока хромаем в «физике», когда все наладим – придет результат «Сочи» набрал три очка в шести матчах премьер-лиги.

Загрузка...

Капитан «Сочи» Евгений Песегов высказался о том, как дебютанты премьер-лиги сыгрываются в связи с изменением состава по ходу сезона.

«Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике», – приводит News.ru слова 30-летнего полузащитника. – Когда все наладим – придет результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Надеюсь, что в следующей игре добьемся первой победы».

Отметим, что нынешним летом в «Сочи» пришли 14 игроков. После шести матчей команда набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице премьер-лиги.

В понедельник в заключительном матче седьмого тура «Сочи» сыграет в гостях с «Уралом».