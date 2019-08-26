Шашков – об отсутствии Соболева в заявке сборной России: Ему надо доказывать свой класс Сегодня, 26 августа, Станислав Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Казахстана и Шотландии.

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал отсутствие форварда Александра Соболева в заявке сборной России на матчи отбора Евро-2020.

«Состав сборной определяет главный тренер и тренерский штаб. Александр этот сезон начал мощно. И если он будет двигаться в том же направлении, то обязательно получит вызов в сборную. Видимо, ему надо еще больше доказывать свой класс. У парня есть все шансы попасть в сборную в будущем. Уверен, что рано или поздно он будет там», – сказал функционер для Sport24.ru.

В текущем сезоне Соболев провел за «Крылья» 7 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевых передачи.