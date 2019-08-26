Димидко вошел в тренерский штаб «СКА-Хабаровска» Уроженец Хабаровска выступал за родной клуб в 2003-2007 годах.

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Новым тренером «СКА-Хабаровска» стал Александр Димидко, сообщает официальный сайт клуб.

33-летний Димидко будет помогать Алексею Поддубскому вместе с Юрием Шпирюком и Владимиром Сычевым.

Уроженец Хабаровска выступал за родной клуб в 2003-2007 годах, после чего перешел в московское «Динамо», с которым в следующем сезоне стал бронзовым призером чемпионата России.

Также в карьере Димидко были «Динамо» (Брянск), «Томь», «Мордовия», «Арсенал» (Тула), «Химки» и «Арарат». В 2016 году он на два с половиной сезона вернулся в «СКА-Хабаровск».

После десяти туров армейцы набрали 15 очков и занимают десятое место в первенстве ФНЛ.