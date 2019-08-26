Стринич покинул «Милан». За год футболист не сыграл ни матча Причины не самые приятные.

Хорватский защитник Иван Стринич разорвал контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба.

Финалист ЧМ-2018 подписал контракт с «россонери» год назад, но не провел за команду ни одного официального матча. По некоторым данным, у 32-летнего Стринича обнаружены проблемы с сердцем.

Ранее футболист выступал за «Хайдук», «Днепр», «Наполи» и «Сампдорию».