Вячеслав Колосков: Компьютер офсайд не определит Колосков назвал отличия VAR от AI.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил против системы автоматического определения офсайда. Ранее ФИФА сообщила о работе над такой технологией.

Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с «Ахматом». Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота.

VAR – это специалисты, живые люди, которые анализируют игру. Но не стоит забывать о том, что футбол — это творчество, которое таким образом может пострадать, – приводит слова Колоскова RT.