Адебайор перешел в «Кайсериспор» Экс-нападающий «Монако», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор подписал однолетний контракт с «Кайсериспором».

Тоголезец перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Истанбул Башакшехир» на протяжении двух сезонов. На его счету 24 гола в 60 матчах за стамбульский клуб во всех турнирах.

35-летний Адебайор – обладатель Кубка Испании и финалист Лиги чемпионов-2003/2004.