Адебайор перешел в «Кайсериспор»

Тоголезец перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Истанбул Башакшехир» на протяжении двух сезонов. На его счету 24 гола в 60 матчах за стамбульский клуб во всех турнирах.
35-летний Адебайор – обладатель Кубка Испании и финалист Лиги чемпионов-2003/2004.
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